O recorde de vitórias do FC Porto e Cristiano Ronaldo

Os jornais desportivos fazem manchete esta segunda-feira, último dia do ano, com a vitória do FC Porto sobre o Belenenses, que marca um recorde na história do clube, e ainda uma entrevista com Cristiano Ronaldo.

É precisamente o "Record" que faz manchete com CR7, e uma entrevista exclusiva com o internacional português que diz estar perto de regressar às opções de Fernando Santos. Rafael Camacho na mira do Sporting e ainda a agressão a António Simões figuram na capa do jornal.

"O Jogo" e "A Bola" dão destaque à 16ª vitória consecutiva do FC Porto, um novo recorde na história do clube. "Um lugar na história e outro na 'final four'", diz o "O Jogo"."Histórico e sofrido", diz "A Bola".