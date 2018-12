Agasalha-se e vá celebrar. Vai ser uma passagem de ano fria mas sem chuva

A noite da passagem de ano será fria, sem nebulosidade e com vento fraco em todo o país, com exceção do grupo central dos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a previsão especial de fim de ano do IPMA, entre hoje e as 23h59 de dia 1 de janeiro, em Portugal Continental o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade na costa sul do Algarve.

O vento será fraco a moderado, sendo por vezes moderado a forte nas terras altas das regiões Centro e Sul e na costa sul do Algarve, até meio da tarde.

A temperatura máxima do ar em todo o país deverá variar entre 10ºC (no norte e centro) e 18ºC (no resto do país), e a mínima deverá oscilar entre 0ºC (no norte e centro) e 8ºC (na generalidade do território).

O IPMA prevê ainda um acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada nas regiões do interior, em especial do Norte e Centro.

Quanto ao estado do mar, a previsão aponta para ondas de sueste com 1,5 a 2,5 metros na costa sul do Algarve até ao meio da tarde de dia 31, diminuindo gradualmente.

Na Madeira, preveem-se períodos de nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, mas que passará a pouco frequente, a partir da manhã de dia 1, mesmo que temporariamente moderada durante a noite de passagem de ano.

O arquipélago dos Açores será a exceção no panorama nacional, com uma previsão de céu muito nublado e alguma chuva, estando o grupo Central (ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) sob aviso amarelo até às 00:00 de 31 de dezembro, devido à possibilidade de precipitação, por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada.