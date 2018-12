Novo tubo-guia biodegradável. Projeto português devolve função sensorial após lesão

Um grupo de investigadores portugueses desenvolveu um inovador tubo-guia biodegradável que promete devolver a função sensorial após lesões do nervo periférico (responsável pela função motora e/ou sensorial).

O projeto resultou da tese de doutoramento de Catarina Pinho e foi desenvolvido por uma equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), com a colaboração da Faculdade de Engenharia do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

“Na Europa, registam-se anualmente 300 mil lesões de nervo periférico causadas, por exemplo, por acidentes rodoviários e laborais, danos tumorais ou infeções virais, representando um importante problema de saúde”, lembra uma nota enviada à redação, indicando que estas lesões estão quase sempre associadas a lesões secundárias e, muitas vezes, provocam danos irreversíveis, como a perda de locomoção.

O novo dispositivo, já protegido por uma patente provisória, distingue-se por ser “à base de polímero, que permite ajudar a melhorar a regeneração de um nervo do sistema nervoso periférico após uma lesão”, explica, à Renascença, Catarina Pinho.

“Outra característica importante é o facto de ser um tubo flexível, de dimensão adaptável ao tipo de lesão do nervo”, destaca o coordenador do estudo, Jorge Coelho. Dito de forma simples, depois de implantado no paciente, o tubo-guia “vai indicar o caminho correto para que as extremidades separadas pela lesão (corte) possam juntar-se novamente e retomar a sua função”, explica o investigador e docente do Departamento de Engenharia Química da FCTUC.

Testada em animais, a solução apresentou resultados promissores, mas, segundo Catarina Pinho, “é necessária uma amostragem maior devido às questões de ética que estão associadas ao uso em humanos, mas prevê-se que em dois ou três anos, avançaremos para aí”. Quando questionada sobre a possibilidade de poder devolver a locomoção, Catarina responde: “Pelos resultados que obtivemos os nervos regeneram e recuperam as suas funções, principalmente a sensorial mas sim, podemos afirmar que no caso da perda de locomoção, que pode estar associada a vários nervos e outras questões, se depender unicamente da regeneração de um nervo nós podemos ajudar”.

Atualmente, as lesões de nervo periférico são tratadas frequentemente com recurso a autoenxertos, método que apresenta muitas desvantagens, como a resistência a sutura e sacrifício de um nervo saudável.

O projeto intitulado “Polymeric Nerve Guide Tubes for Peripheral Nerve Regeneration” venceu a final do concurso europeu 'PhD transition fellowships', promovido programa EIT Health tendo derrotado propostas apresentadas pelas universidades de de Oxford (Inglaterra), Sorbonne e Grenobla Alpes (França), e pelo Instituto Karolinska, da Suécia, explica ainda o comunicado da FCTUC.

“Validado o conceito e concluídos com sucesso os ensaios 'in vivo', os investigadores ponderam agora constituir uma 'startup' (empresa) da Universidade de Coimbra, tendo em vista a realização dos estudos necessários conducentes à comercialização do produto”, revela a mesma nota.