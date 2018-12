Futsal. Ricardinho, melhor do mundo pela 5.ª vez consecutiva

O jogador do Inter Movistar, de 33 anos, conseguiu 677 pontos, mais do dobro do segundo classificado, o brasileiro Gadeia (311). O espanhol Pola ficou em terceiro com 295.

O português Ricardinho foi eleito pela 6.ª vez na carreira e a 5.ª consecutiva o melhor futsalista do Mundo, numa votação do site FutsalPlanet .

Outro português ficou no top 10: Bruno Coelho, do Benfica, ficou no 7.º lugar.

Ana Catarina Pereira, também do Benfica, foi eleita a melhor guarda-redes do Mundo, com 404 pontos, à frente da espanhola Silvia Aguete.

Por sua vez, Portugal foi eleito a melhor seleção do Mundo, com 503 pontos, à frente de Brasil e Espanha e Jorge Braz foi eleito o melhor selecionador.

Na eleição de clubes, o Sporting ficou em segundo lugar atrás dos espanhóis do Inter Movistar.