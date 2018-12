"Caso Bruno Costa". Jogador não cumpriu regulamento, FC Porto diz que estava lesionado

A substituição do médio Bruno Costa, ainda na primeira parte do jogo da Taça da Liga contra o Belenenses, está a levantar polémica.

As regras da competição obrigam a que pelo menos dois jogadores formados localmente cumpram no mínimo 45 minutos da partida. Começaram o jogo Danilo e Bruno Costa.

A questão é que o jovem médio dos dragões, que se estreou esta época a titular, saiu aos 39 minutos.

No ponto 3 do artigo 15 do regulamento de competições da Liga lê-se que “os jogadores incluídos na ficha técnica nos termos do número anterior têm que ser utilizados em pelo menos 45 minutos do jogo, salvo em caso de força maior.”

Ora, é precisamente com o “caso de força maior” que o FC Porto se defende, alegando que Bruno Costa se lesionou. Foi o que disse a O Jogo fonte da Liga.

Os dragões terão, assim, de justificar nos próximos dias a lesão de Bruno Costa.

Em caso de incumprimento, aplica-se a alínea a) ou b) do Artigo 76.º que diz que o clube é punido, “nas provas por pontos, com a sanção de subtração de pontos a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de cinco pontos e, acessoriamente, com a sanção de multa (...) e nas provas por eliminatórias, com a sanção de desclassificação e, acessoriamente, com a sanção de multa”.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu 2-1 e carimbou o passaporte para as meias-finais da Taça da Liga, em Braga. Dragões vão defrontar o Benfica.