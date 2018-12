Caio Lucas está no Porto

O extremo Caio Lucas, do Al Ain, que tem sido associado aos dragões, estará já no Porto.

Caio Lucas, formado no São Paulo, atuou no Kashima Antlers e no Al Ain.

Foi considerado o segundo melhor jogador do recente Mundial de clubes, só atrás de Gareth Bale, do Real Madrid.

O Benfica também terá estado na corrida pelo jogador.

Lucas pode ser o segundo reforço dos azuis e brancos depois de Fernando Andrade, extremo e avançado, ex-Santa Clara.