Mais jornalistas assassinados em 2018

Um total de 94 jornalistas e outros trabalhadores do meio foram mortos em 2018, mais 12 casos em relação ao ano passado. As contas são da Federação Internacional de Jornalistas (IFJ, na sigla inglesa).



A subida no número de vítimas acontece depois de seis anos de descida, de acordo com um relatório avançado pela agência Associated Press que deverá ser divulgado na segunda-feira.

O país onde a mortalidade foi mais elevada para os jornalistas em 2018 foi o Afeganistão, com 16 pessoas, seguido do México com 11, Iémen com nove e a Síria oito.

Em sexto lugar na lista, estão os Estados Unidos, com cinco mortos. Em junho, um homem entrou na redação do jornal “Capital Gazette”, em Annapolis, Maryland, e abriu fogo sobre os jornalistas, matando quatro pessoas, e um outro trabalhador.

O autor do ataque tinha perdido um processo na justiça sobre difamação.

Em outubro, um caso que correu o mundo, foi o do escritor e jornalista saudita Jamal Khashoggi, colaborador do “The Washington Post”, em autoimposto exílio nos Estados Unidos, que foi morto no consulado saudita em Istambul, na Turquia.

"A estatística mais chocante é que nove em cada dez casos de mortes de jornalistas ficam impunes", diz o presidente da Federação Internacional de Jornalistas, Philippe Leruth.

Jamal Khashoggi e outros jornalistas assassinados, perseguidos ou detidos desde o início de 2018 foram os escolhidos pela revista “Time” como personalidade do ano.