Afeganistão adia eleições presidenciais por falta de condições

As eleições presidenciais no Afeganistão foram adiadas três meses, para 20 de julho de 2019. O objetivo é dar mais tempo às autoridades para organizarem o escrutínio.



“Abril seria muito difícil por causa do inverno duro e do transporte dos materiais eleitorais, da segurança e de questões orçamentais. Para prepararmos melhor as eleições, decidimos realizá-las em julho”, disse este domingo Abdul Bade Sayad, presidente da Comissão Eleitoral.

O anúncio acontece na sequência das caóticas eleições parlamentares de outubro, cujos resultados ainda não são conhecidos. A votação ficou marcada por problemas nos cadernos eleitorais, no processo de reconhecimento biométrico dos eleitores e por atentados bombistas.

As conversações em curso entre os rebeldes talibã e um enviado dos Estados Unidos, com vista a alcançar um acordo de paz no Afeganistão, terá sido outro dos motivos que levaram ao adiamento das eleições.