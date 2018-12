Kim quer mais cimeiras com a Coreia do Sul

O líder da Coreia do Norte escreveu uma carta ao Presidente da vizinha Coreia do Sul. Em mais um sinal de aproximação entre os dois países, Kim Jong-un manifesta a intenção de realizar cimeiras “frequentes” com Moon Jae-in.



De acordo com a rara missiva divulgada pelo Governo de Seul, Kim Jong-un começou por lamentar o facto de a sua visita à Coreia do Sul não ter acontecido no ano que agora está a chegar ao fim.

O líder do regime da Coreia do Norte manifesta a sua “forte determinação” em que a visita histórica possa acontecer no futuro.

“O Presidente Kim disse ter a vontade de se encontrar com o Presidente Moon no próximo ano para avançar com as negociações sobre a paz e a prosperidade, e resolver a questão da desnuclearização da Península Coreana”, adiantou o porta-voz do Presidente da Coreia do Sul.

A carta de Kim Jong-un é enviada após um ano marcado por três cimeiras com o Presidente da Coreia do Sul e com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No encontro histórico com Donald Trump, realizado em junho, em Singapura, Kim prometeu avançar para a desnuclearização da Península Coreana, mas até agora sem grandes desenvolvimentos no terreno.