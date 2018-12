Silas. “Gosto de marcar sempre, mas não tão cedo"

O treinador do Belenenses ficou “muito contente” com o comportamento dos jogadores, apesar da derrota diante do FC Porto para a Taça da Liga.

Jorge Silas fez "um balanço muito bom do jogo. Foram nove alterações em relação ao último 'onze', com três estreias, uma linha defensiva totalmente nova. Vimos que todos os jogadores estão preparados para competir.”

O Belenenses marcou primeiro e o técnico dos azuis do Jamor lembra que “às vezes, um golo muito cedo puxa as equipas para trás, tenta-se defender o resultado, mesmo não tendo nada a ganhar nesta competição. Não era algo que eu pretendesse.”

Silas reforça que gosta “de marcar sempre, mas não tão cedo, porque os jogadores começam a meter-se mais atrás”.

“Também houve algum azar. Quando mudámos o sistema, no momento das substituições, o FC Porto faz o golo, de livre. Isso condicionou um pouco a nossa estratégia.”

Silas lembra, no entanto, que “a nossa história com o FC Porto vai ser no Dragão, para a Liga. Aí vai ser uma história diferente.”

Sobre o mercado que está prestes a reabrir, o treinador reconhece que precisam contratar “dois ou três jogadores. Precisamos de mais gente para nos ajudar, sobretudo na frente, onde há mais desgaste durante os jogos."

O FC Porto venceu 2-1, com golos de Marega e Soares. Pelos donos da casa marcou Reinildo.