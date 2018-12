Sérgio Conceição. “Queremos ganhar” a Taça da Liga

O treinador do FC Porto mostrou-se “contente” por ter conseguido vencer, chegar às meias-finais da Taça da Liga e, ao mesmo tempo, alcançar a 16.ª vitória consecutiva, o que é recorde no clube.

Sérgio Conceição considera que é mais um objetivo como no ano passado. Lembro-me que perdemos a meia-final nos penáltis e este ano queremos mais. Queremos ganhar esta competição. Era importante ganhar e estar com os ouvidos no outro jogo. Houve emoção e acho que a Taça da Liga é hoje vivida de forma diferente do que no início.”

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões refere que “foi a 16.ª vitória, um recorde para o clube. É bom para mim porque coincide com a passagem a uma meia-final da taça da Liga. Os jogadores estão de parabéns.”

Sobre o jogo em si – vitória 2-1 no Jamor contra o Belenenses – Sérgio Conceição reconhece que “demorámos a entrar no jogo. Tivemos 20 minutos fracos e a partir do momento em que acordámos mais, principalmente na nossa disponibilidade mental para o jogo, o jogo teve só um sentido, com boa réplica do Belenenses porque é uma equipa recheada de jovens com qualidade e muita vontade.”

“Nós fomos mais fortes do que isso. Falhámos sete, oito, dez ocasiões de golo e o resultado poderia ter sido completamente diferente e podíamos ficar descansados. Penso que o Mika foi o melhor em campo”, acrescentou.

Na final four da Taça da Liga vão estar os quatro grandes pela primeira vez na história da competição.

Sérgio Conceição considera que “os clubes dão uma importância diferente àquilo que é a Taça da Liga e a verdade é que os quatro primeiros clubes da nossa Liga estão na Final Four. Vão ser duas meias-finais muito competitivas e isso só prestigia esta prova.”

O FC Porto venceu 2-1, com golos de Marega e Soares. O Belenenses marcou primeiro por Reinildo.