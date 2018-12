Taça da Liga. Faltou um golo ao Chaves

O D. Chaves venceu o Varzim por 3-1 na terceira jornada do Grupo C da Taça da Liga, mas não vai para a final four por ter menos um golo marcado que os dragões.

Niltinho, William e Marcão marcaram os golos dos flavienses. Pelos visitantes descontou Ruster.

Os transmontados acabaram o grupo com 7 pontos, os mesmos que os azuis e brancos e a mesma diferença de golos (+3) mas com menos golos marcados.

Este triunfo equivaleu à primeira vitória de Tiago Fernandes desde que chegou a Chaves.