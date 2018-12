Ataque informático contra jornais dos Estados Unidos

Um ataque informático afetou a impressão e distribuição de vários jornais norte-americanos durante o fim de semana.



Os piratas conseguiram atrasar a chegada às bancas dos jornais “The Los Angeles Times”, “Chicago Tribune”, “Baltimore Sun” e outros títulos do grupo Tribune Publishing.

As edições da costa Oeste do “Wall Street Journal” e “The New York Times” também sofreram perturbações.

A empresa detetou o “malware” na sexta-feira e atingiu jornais que partilham o mesmo centro de impressão.

De acordo com o “LA Times”, o ataque informático terá origem foram dos Estados Unidos.

“Pensamos que o objetivo do ataque era desligar a infraestrutura, nomeadamente os servidores, e não roubar informações”, disse uma fonte citada pelo jornal.