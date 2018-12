​Confrontos fazem dois mortos em dia de eleições no Congo

Um incidente relacionado com as eleições deste sábado na República Democrática do Congo provocou dois mortos.



Um polícia e um civil morreram em confrontos na sequência de uma discussão sobre uma alegada fraude no ato eleitoral, avança a agência Reuters.

O incidente terá ocorrido na cidade de Walungu, numa província da região oriental do Congo, após uma discussão em plena assembleia de voto.

Um policia terá abatido um dos intervenientes na discussão e depois o agente terá sido linchado pela população.