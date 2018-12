Com a morte de Carlos Veiga Pereira a comunicação social perde "uma das suas referências"

O Presidente da República e o primeiro-ministro lamentaram a morte do jornalista Carlos Veiga Pereira, antigo diretor de informação da Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) e da RTP, que detinha a carteira profissional número 01A.

"Numa altura de crise", a comunicação social perde "uma das suas referências de memória, cultura e valores éticos", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada no site da Presidência.

O chefe de Estado lamenta a perda do "amigo de longa data", que dedicou "uma vida inteira" ao jornalismo.

"A comunicação social portuguesa fica mais pobre", afirma o chefe de Estado, que endereça condolências à família e aos camaradas de profissão de Carlos Veiga Pereira.

O primeiro-ministro, António Costa, considerou que "o jornalismo fica irremediavelmente mais pobre com o falecimento de Carlos Veiga Pereira”.

Numa publicação na sua conta na rede social Twitter, o chefe de Governo destaca que Carlos Veiga Pereira foi "um dos últimos [jornalistas] que se teve de bater pela Liberdade" e um dos que melhor "honraram" a profissão.

As cerimónias fúnebres do jornalista Carlos Veiga Pereira, que morreu no sábado aos 91 anos, vão acontecer na Basílica da Estrela e no Cemitério dos Olivais, em Lisboa, este domingo e na segunda-feira, segundo informou à Lusa fonte da família.

O corpo do jornalista estará este domingo em câmara ardente entre as 17h00 e as 19h30 na Basílica da Estrela, onde se realizará uma homenagem, na segunda-feira, às 10h30, antes de o funeral sair, às 12h00 para o Cemitério dos Olivais, onde será cremado.

Com uma carreira totalmente dedicada ao jornalismo, Carlos Veiga Pereira foi diretor de informação da Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) e da RTP.

Opositor do regime do Estado Novo, Carlos Veiga Pereira foi quem fez, numa conferência de imprensa, a Humberto Delgado a pergunta: "Caso seja eleito, o que faria em relação a Salazar?", à qual o general respondeu "Obviamente demito-o", recordou à Lusa Manuel Pedroso Marques, ex-presidente da agência Lusa.