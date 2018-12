Lince ibérico abatido com mais de 300 chumbos

Um lince ibérico foi encontrado morto em Córdoba, no sul de Espanha, com 300 chumbos no corpo, avança o jornal “El Pais”.

O lince foi encontrado morto na sexta-feira graças a uma coleira de localização que trazia ao pescoço.

O animal em risco de extinção foi levado para as instalações do Life + iberlince, onde uma radiografia detetou mais de 300 chumbos no corpo do felino.

“Marvel” não nasceu em cativeiro e fazia parte de uma comunidade de linces do rio Guadalmellato, um afluente do Guadalquivir.