Barcelona nega acordo com Rabiot

O Barcelona confirma interesse na contratação do médio Adrien Rabiot, do PSG, mas nega que já haja qualquer acordo.

Em comunicado, o clube catalão adianta que falou duas vezes com o diretor desportivo do clube francês.

O Barça nega qualquer acordo com o jogador e reafirma que segue todas as regras para a contratação de atletas.

“O Barcelona sempre quis trabalhar com a máxima transparência com o PSG e com qualquer outro clube. O Barcelona nega a existência de qualquer tipo de acordo com o jogador do PSG Adrien Rabiot”, refere o comunicado.

Em França, várias notícias davam conta de um entendimento entre o Barcelona e o jogador, que está em fim de contrato com o campeão francês.