Agentes fizeram tudo para salvar crianças, diz agência fronteiriça americana

Os agentes fronteiriços americanos fizeram tudo o que estava ao seu alcance para tentar assegurar cuidados médicos para duas crianças guatemaltecas que morreram em centros de detenção, garante a agência.

Numa entrevista ao canal ABC, o responsável pela agência americana de Alfândega e Proteção de Fronteira, Kevin McAleenan, sublinha que há uma década que não morria qualquer criança num centro de detenção e descreve estes incidentes como “devastadores”.

A primeira criança, uma menina de sete anos, morreu no início de dezembro e uma segunda, um menino de oito anos, morreu no dia 24. As mortes provocaram fortes críticas às políticas fronteiriças americanas, por parte de grupos de defesa dos direitos dos imigrantes.

“Os nossos agentes fizeram tudo o que podiam, mal estas crianças começaram a manifestar sintomas de doença, para salvar as suas vidas”, diz McAleenan.

A reação do chefe da agência surge depois de Donald Trump ter descartado qualquer responsabilidade pelas mortes, culpando antes os democratas.

Em dois tweets publicados no sábado, o Presidente disse que “quaisquer mortes de crianças ou outros na fronteira são inteiramente da culpa dos democratas e das suas políticas de imigração patéticas que permitem às pessoas empreender a longa caminhada pensando que poderão entrar ilegalmente no nosso país. Não podem. Se tivéssemos o muro, nem tentavam! As duas crianças em questão estavam muito doentes antes de terem sido entregues às Patrulhas Fronteiriças. O pai da menina disse que não foi culpa da agência, ele é que não lhe deu água durante vários dias.”

O endurecimento da política migratória e fronteiriça foi uma das pedras angulares de da campanha de Donald Trump que levou à sua eleição.