António Simões assaltado e agredido em Cabo Verde

António Simões, uma das glórias da geração de 60 do Benfica, foi assaltado e agredido em Cabo Verde, no sábado, segundo a imprensa local.

O jornal cabo-verdiano online “A Semana” diz que o ex-jogador deslocou uma perna no decurso de um assalto e indica que deve regressar ainda este domingo a Portugal para receber tratamento médico. Simões estava em Cabo Verde de visita, para passar o ano.

Ainda segundo “A Semana”, o assaltante já terá sido capturado pela polícia.

Não existem ainda informações sobre o local da Cidade da Praia em que ocorreu o crime, nem há mais detalhes sobre o assalto.

António Simões jogou vários anos pelo Sport Lisboa e Benfica, ao serviço do qual ganhou uma Taça dos Clubes Campeões Europeus. Fez também parte da seleção nacional que alcançou o pódio no Mundial de 1966, em Inglaterra.

Ao longo dos últimos anos manteve-se próximo do clube, incluindo como comentador, mas mais recentemente desentendeu-se com a direção e chegou a acusar a Benfica TV de o ter afastado do canal.

Numa nota enviada à comunicação social o clube da Luz deseja, contudo, "rápidas melhoras", dizendo ainda que "estamos certos que com a sua têmpera e garra rapidamente se restabelecerá".

