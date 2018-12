Bruxelas não quer manter o Reino Unido a todo o custo, diz Juncker

A União Europeia não está a tentar segurar o Reino Unido a qualquer custo, afirma o presidente da Comissão Europeia.

Numa entrevista ao jornal alemão “Welt am Sonntag”, Jean Claude Juncker garante que as instituições europeias respeitam a decisão dos britânicos de deixar a UE e que logo que o Parlamento britânico aprove o Brexit, a União estará pronta para começar a negociar com Londres o acordo sobre as relações futuras com o Reino Unido.

Uma nova votação sobre o Brexit está marcada para o próximo dia 14, no Parlamento Britânico, mas a proposta levada por Theresa May parece ter poucas possibilidades de ser aprovada.

“Tem-se insinuado que o nosso objetivo é manter o Reino Unido na União Europeia, a qualquer custo. Essa não é a nossa intenção. Tudo o que pretendemos é que haja clareza sobre as relações futuras, e respeitamos os resultados do referendo”, disse o presidente da Comissão.

Jean Claude Juncker argumenta que a União Europeia tem outras preocupações além do Brexit, em que tem de focar-se, apontando desde logo para as eleições do Parlamento Europeu, agendadas para maio e o afastamento dos povos europeus. “Temos de garantir que as divisões não se tornem mais profundas. Não podemos dar a entender que os populistas têm razão. São apenas demasiado barulhentos, mas não têm qualquer proposta específica para a resolução dos desafios dos nossos tempos.”

Outra questão que preocupa o líder da Comissão Europeia são as relações comerciais com os Estados Unidos, sobretudo a tensão existente quanto às tarifas aduaneiras relativas ao comércio automóvel.

“Confio nele na medida em que ele for fiel à sua palavra. Se deixar de de o ser, eu também não me sentirei na obrigação de manter a minha”, diz Juncker, quando questionado sobre as tarifas daquele setor.