Nápoles venceu e mantém-se a 9 pontos da Juve

O Nápoles sofreu para vencer o Bolonha 3-2, mantendo-se a nove pontos da Juventus, líder da liga italiana de futebol.

O Nápoles consentiu duas recuperações ao antepenúltimo classificado, mas 'selaria' o êxito com remate do avançado belga Dries Mertens (87). Mário Rui, que entrou aos 68, evitou, com um corte sobre a linha o que seria o empate, em cima dos 90 minutos.

O avançado polaco Arkadiusz Milik marcou aos 15 e 51 minutos.

O Bolonha empatou por duas vezes com golos do avançado paraguaio Federico Santander (37) e do veterano defesa brasileiro Danilo (80), ambos de cabeça e na sequência de livres laterais.

A Juventus lidera com 53 pontos, o Nápoles tem 44 e o Inter é terceiro com 39, sendo que a Lazio é quarta com 32 e a Roma, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, quinta com 30.