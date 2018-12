Nuno Manta Santos. “A grande responsabilidade que o Feirense tem este ano é no campeonato"

O treinador do Feirense reforça que a prioridade do clube é o campeonato.

“Sempre disse que Taças e campeonatos são coisas distintas. A grande responsabilidade que o Feirense tem este ano é no campeonato. Temos de mentalizar-nos que todos os jogos são decisivos, o nosso foco tem de estar no campeonato”, refere.

Depois da derrota diante do Sporting para a Taça da Liga, Nuno Manta Santos refere que “o jogo até começa positivamente para o Feirense e a primeira vez que o Sporting tem ligação de jogo e fica no um contra um, o Raphinha acaba por fazer um golo no primeiro remate que faz à baliza.”

Em declarações à Sporttv, o técnico fogaceiro lembra que sofreram “o segundo golo, também na segunda vez em que o Sporting vai à nossa baliza”.

“A equipa reagiu, faz o 2-1, acho que a primeira parte foi equilibrada da nossa parte. Batemo-nos bem, o Sporting raramente chegou a zonas de finalização”, acrescenta.

Manta Santos refere que “na segunda parte, entrámos bem, temos possibilidade de fazer o 2-2 numa situação flagrante. Não fazemos e, logo a seguir, sofremos o 3-1 de penálti. Logo a seguir, uma expulsão, sofremos o 4-1 e tornou-se complicado para nós a partir daí.”

O Feirense perdeu 4-1 com o Sporting e fica fora da Taça da Liga.