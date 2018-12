Keizer. “Depois de uma derrota, é bom voltar com uma vitória"

O treinador do Sporting não considera que a vitória tenha sido fácil na Feira na terceira jornada da Taça da Liga.

“Se foi fácil hoje? Não me parece. Tivemos algumas dificuldades. Com 2-1, o Mathieu fez um corte muito importante. Até ao 2-0 foi fácil mas depois do penálti foi difícil. No fim de contas, 4-1 é bom para nós.”

Os leões voltaram às vitórias depois da derrota em Guimarães. O técnico holandês refere que “é sempre bom [triunfar], mas não importante na medida em que queremos jogar futebol e criar oportunidades, que foi o que conseguimos neste sábado”. “Depois de uma derrota, é bom voltar com uma vitória.”

Keizer refere que “os jogadores controlaram bem a bola e passaram-na bem. Penso que ainda podemos fazer melhor, mas criámos algumas oportunidades e estou feliz.”

O Sporting venceu o Feirense por 4-1 com golos de Raphinha, Bruno Fernandes, Dost e auto-golo de Luís Machado. Pelos donos da casa descontou Tiago Silva.