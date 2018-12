Aeroporto de Hannover reabre após incidente

O aeroporto da cidade alemã de Hannover foi reaberto este sábado, por volta das 19h05, depois de ter estado várias horas encerrado qaundo um homem invadiu a placa.

Não se sabe ainda o que motivou o homem, cuja identidade não foi revelada, a conduzir o seu carro para a placa do aeroporto, mas as autoridades dizem que estão a tentar averiguar se o homem, que foi entretanto detido, sofre de alguma perturbação mental, ou provocada por substâncias, ou se estava a tentar levar a cabo um ataque. Uma investigação inicial não revelou qualquer arma ou artefacto perigoso no veículo.

Segundo as autoridades o homem conduziu o seu carro através de uma cerca e, entrando na placa, tentou perseguir um avião da Aegean Airlines, oriundo da Grécia, ao longo de algumas centenas de metros, antes de ser intercetado e detido pela polícia.

Desde que se verificou o caso, às 14h40, hora de Portugal continental, até ás 19h05, todos os voos de e para o aeroporto estiveram suspensos.

A placa do aeroporto é onde os aviões estacionam para descarregar os seus passageiros e é, por isso, uma área vedada a qualquer pessoa que não esteja em trânsito ou esteja de serviço.

