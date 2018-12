José Gomes já pontua em Inglaterra

O Reading, treinado por José Gomes, empatou em casa do Queens Park Rangers em jogo da jornada 25 da II Liga inglesa.

Ao segundo jogo é o primeiro ponto conquistado pelo técnico português desde que chegou a Inglaterra.

O Reading, com o português Tiago Ilori a titular, mantém-se em zona de descida, no 23.º lugar, com 20 pontos.

Já o Sheffield Wednesday, com Marco Matias a titular, empatou 1-1 com o West Bromwich.

Por sua vez, o Nottingham Forest, com João Carvalho, perdeu 1-0, em casa do Millwall.