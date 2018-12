Santa Casa formaliza entrada no capital do Montepio

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já formalizou a entrada no capital do Montepio, com um investimento de 75 mil euros. A informação foi confirmada à Renascença por uma fonte da instituição.

O valor do negócio fica abaixo do que se falou no inicio, que era de 200 milhões de euros, em troca de uma participação de 10% no Montepio.

A Santa Casa da Misericórdia entra no capital do banco, com outras entidades sociais.

De acordo com a agência Lusa, são cerca de 30 entidades.

O valor da participação total não é ainda conhecido.

A concretização do negócio é feita no dia 31.