Morreu Norman Gimbel, letrista da música “Killing Me Softly”

Morreu Norman Gimbel, o autor da letra de músicas como “Killing Me Softly” ou da versão inglesa de “Garota de Ipanema”.



O letrista norte-americano faleceu no dia 19 de dezembro, na Califórnia, aos 91 anos, mas a notícia só agora foi conhecida.

Natural de Nova Iorque, Norman Gimbel escreveu a letra da canção “Killing Me Softly”, gravada por artistas como Roberta Flack ou The Fugees.

Gimbel, que escreveu o tema em parceria com o compositor Charles Fox, conquistou um Grammy com “Killing Me Softly”, em 1973.

Também ganhou um Óscar para Melhor Canção Original, em 1979, com “It Goes Like It Goes”, música interpretada por Jennifer Warnes no filme “Norma Rae”.

Norman Gimbel também escreveu a versão inglesa do hino da música popular brasileira “Garota de Ipanema”, um original de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

As suas músicas serviram de banda sonora em mais de 70 filmes.

Em 1984, passou a integrar o Passeio da Fama dos compositores norte-americanos.