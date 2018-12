Várias ilhas dos Açores e distrito de Faro sob aviso amarelo

Os grupos Central e Ocidental dos Açores estão este sábado sob aviso amarelo, devido à previsão de vento e chuva fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu um aviso amarelo também para Faro.



As ilhas das Flores e Corvo (grupo Ocidental), nos Açores, estão, desde as 6h42 deste sábado , e até às 12h00, sob aviso amarelo do IPMA devido à passagem de uma superfície frontal fria, acompanhada de vento e chuva fortes.

Para as ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial (grupo Central), o IPMA emitiu o mesmo aviso, que vigora a partir das 6h42, para a previsão de vento frio e forte, e, a partir das 9h00, para o risco de precipitação e trovoada.

O aviso amarelo para o grupo central de ilhas do arquipélago dos Açores vai manter-se ativo durante todo o dia de hoje, até às 00h00.

Em Portugal continental, o distrito de Faro foi colocado sob aviso amarelo, mas apenas a partir das 9h00 de domingo, até às 14h00 de segunda-feira, neste caso para a agitação marítima, que o IPMA prevê que se intensifique.

O aviso amarelo é o terceiro em termos de gravidade numa escala de cinco sendo relativo a situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, entre outras medidas, que se mantenham limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências e que não se circule sem necessidade.

Alerta ainda que, em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros.