Sobe para quatro o número de mortos de ataque contra turistas no Egipto

Aumenta para quatro o número de mortos do atentado contra um autocarro de turistas ocorrido, sexta-feira, perto das pirâmides de Gizé, no Egipto.



As vítimas mortais confirmadas são três turistas vietnamitas e um guia egípcio, que foram apanhados pela explosão de uma bomba colocada junto à estrada, nos arredores do Cairo.

De acordo com o mais recente balanço oficial, nove turistas e o condutor do autocarro ficaram feridos.

A autoria do ataque ainda não foi reivindicada.

Os turistas pretendiam visitar as famosas pirâmides de Gizé, onde ia acontecer um espetáculo de luzes e som.

“Íamos para o espetáculo quando, de repente, ouvimos uma bomba. Foi terrível, pessoas a gritar”, conta Lan Le, de 41 anos, que escapou ilesa ao ataque.

Na resposta a este atentado, as forças de segurança do Egipto mataram 40 terroristas, de acordo com a agência estatal.