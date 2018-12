Rui Vitória vai “ficar no Benfica”

O treinador Rui Vitória desvaloriza a alegada proposta vinda da Arábia Saudita e garante que vai “ficar no Benfica”.

No final do jogo contra o D. Aves para a Taça da Liga, o técnico encarnado foi questionado sobre o convite do Al Nassr.

“Não há nada para falar em relação a isso, deixem-nos trabalhar à vontade. Estou aqui com enorme gosto e prazer e não estou aqui para comentar propostas”, referiu.

Em declarações na sala de imprensa, Vitória reafirmou: “Irei ficar no Benfica, estou muito bem. Deixem-nos trabalhar à vontade. Queremos trabalhar tranquilos e trabalhar o melhor possível."

Esta sexta-feira, o jornal online "Kooora" garantia que Rui Vitória tinha chegado a acordo com o Al-Nassr para assumir o comando da equipa nos próximos dias.