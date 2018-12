Rúben Macedo é o segundo reforço do Chaves

O avançado português Rúben Macedo é o segundo reforço do 'mercado de inverno' do Desportivo de Chaves por empréstimo do FC Porto até final da temporada.

“Desejamos a Rúben Macedo as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema", destacou a formação de Trás-os-Montes na internet.

Esta temporada, o internacional pelos escalões de formação de Portugal, de 22 anos, realizou 14 partidas e apontou cinco golos pela formação secundária dos portistas, no segundo escalão.

Na quinta-feira, o Desportivo de Chaves anunciou o primeiro reforço da segunda 'janela' de transferências do campeonato português, o atacante internacional sul-africano Luther Singh, de 21 anos, por empréstimo do Sporting de Braga até final da época.

O clube 'flaviense' ocupa o último lugar da tabela da I Liga, com sete pontos, após 14 jornadas.