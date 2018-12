Abel Ferreira. Vitória “inquestionável. Da melhor equipa"

O treinador do Sp. Braga considera que a vitória sobre o Vitória de Setúbal para a Taça da Liga foi “inquestionável”.

Abel Ferreira não considera que tenha sido uma resposta dos arsenalistas à derrota pesada na Luz porque sabe “os jogadores que treino, os homens que treino, o caráter que têm, o profissionalismo, a exigência e o rigor que têm.”

“Tal como na nossa vida há dias em que as coisas não nos correm tão bem, seja em que trabalho for, foi um dia que não nos correu tão bem”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico arsenalista reafirmou que o objetivo do clube é “jogar para vencer seja onde for e contra quem for. Não vamos vencer sempre mas vamos lutar sempre para vencer.”

O mercado de inverno está prestes a reabrir, e Abel Ferreira reconhece que a equipa tem sobressaído porque “todos os jogadores têm instalado o mapa mental da proposta e filosofia de jogo que temos vindo a implementar. É normal que no meio deste jogo coletivo, a equipa e os jogadores sobressaiam. É consequência do trabalho coletivo e dos valores desta equipa.”

O Braga venceu 4-0 o V. Setúbal e vai ser anfitrião da final four da Taça da Liga entre 22 e 26 de janeiro de 2019.