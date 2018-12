Angelina Jolie, Presidente dos EUA? "Vou até onde for necessária"

Depois de um magnata do imobiliário que se fez estrela de “reality shows”, haverá novamente um ator – ou melhor, atriz – depois de Ronald Reagan (1981-1989) na Sala Oval?

Em entrevista ao programa de rádio “Today”, da BBC, Angelina Jolie admitiu que, e mesmo não sabendo se está preparada ou não para a política, não rejeitaria uma candidatura à presidência americana.

Jolie, de 43 anos, é enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), além de ser ativista em questões como o combate à violência sexual e a conservação ambiental. Entrevistada por Justin Webb, e mesmo satisfeita com a sua missão social – “Sou capaz de trabalhar com Governos e capaz de trabalhar com Forças Armadas; estou numa posição muito interessante e onde posso fazer muita coisa…” –, garante estar hoje mais preparada para se envolver na política.

“Se me perguntasse isso há 20 anos, ter-me-ia rido. Hoje digo que vou até onde for necessária. Preparada? Não sei”, explicou.

Democrata assumida, por agora, e pensando na eleição presidencial norte-americana de 2020, Angelina Jolie prefere “ficar quieta”. Portanto, se o Partido Democrata a apontasse como presidenciável, Angelina Jolie diria “obrigada”, mas “não, obrigada”.