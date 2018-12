Rui Vitória. “Se houvesse necessidade de vencer teríamos uma abordagem diferente"

O Benfica empatou 1-1, continua na Taça da Liga e o treinador dos encarnados reconhece que os jogadores relaxaram sabendo que o empate servia.

“Estou convencido de que se houvesse necessidade de vencer teríamos uma abordagem diferente e os jogadores jogariam de forma diferente. Mas atingimos o objetivo”, disse Rui Vitória.

Em declarações na flash interview da Sporttv, o técnico encarnado diz que sabia “que ia ser um jogo difícil”.

“O objetivo era voltar à 'final four'. Sabíamos que iria ser um jogo complicado, porque temos vindo com uma densidade de jogos muito grande, com muitos jogos em cima. Para além disso ainda tivemos a pausa natalícia e, quer queiramos, quer não, há sempre uma descompressão. Tínhamos dois resultados que nos interessavam, mas queríamos vencer”, refere.

“Estamos nas quatro frentes e assim vamos continuar", acrescenta Rui Vitória referindo-se a campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa.

O Benfica é o clube com mais Taças da Liga conquistadas e o objetivo é voltar a vencer.

“Vamos à final four com objetivo de ganhar. Por mais que digam que é uma prova para deixar de lado, nós entramos nela para vencer", acrescentou.

