Jerónimo e Catarina lançam 2019 como ano de escolhas e decisões

Para Jerónimo de Sousa será um “ano de escolhas” decisivas, para Catarina Martins “um ano de decisões” – os líderes do PCP e do Bloco lançam assim o ano eleitoral de 2019 nas suas mensagens de Ano Novo, em que ambos também valorizam o que consideram ser as suas conquistas ao longo desta legislatura. As mensagens são tão semelhantes que chegam a ter uma frase igual e até duram o mesmo, mais segundo menos segundo. E começam com o prestar de contas. “Os portugueses sentiram nas suas vidas quanto importante foi e tem sido a ação e a intervenção deste Partido Comunista Português nas mais diferentes instituições, no país, no Parlamento Europeu para defender, repor e conquistar direitos e promover o crescimento económico e o emprego”, diz Jerónimo de Sousa, no vídeo em que aparece frente a uma parede branca e uma janela.

“Nas eleições de 2015 tivemos apenas 10 por cento dos votos, mas nestes anos transformámos cada voto que nos confiaram em mudanças concretas: fim dos cortes, recuperação das pensões e apoios sociais, aumento do salário mínimo, menos impostos sobre o trabalho, contrato efetivo para milhares de vítimas da precariedade, tarifa social da energia, moratória sobre os despejos, respeito pelas carreiras contributivas, manuais escolares gratuitos, redução das propinas, mais abono de família. Fizemos tudo o que podíamos fazer com a força que nos deram”, diz, por seu lado, Catarina Martins, que optou por gravar a sua mensagem no verde do Jardim da Estrela. Desfiadas as vitórias de cada um nestes três anos, Jerónimo e Catarina apontam o que falta. “Sabemos que está muito por fazer. Que são grandes os constrangimentos que impedem de ir mais longe na resposta aos graves problemas do País que persistem, porque persistem em aspetos essenciais as mesmas políticas que conduziram o País ao atraso e à dependência - a política ao serviço dos monopólios e de submissão ao Euro e às imposições da União Europeia que a ação convergente de PS, PSD e CDS têm imposto ao País”, afirma o secretário-geral do PCP, colocando mais uma vez o PS ao lado de PSD e CDS.

