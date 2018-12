UEFA e FIFPro condenam cânticos racistas contra Koulibaly

A UEFA e o FIFPro condenaram os cânticos racistas que visaram o jogador do Nápoles Kalidou Koulibaly, na partida de quarta-feira diante do Inter de Milão, e enalteceram as medidas tomadas pelas autoridades do futebol italiano.

Num comunicado conjunto divulgado nas páginas oficiais das duas entidades, "ambas as organizações aplaudem as medidas rápidas tomadas pelas autoridades do futebol de Itália, que sancionaram o Inter com dois jogos à porta fechada, além do encerramento parcial de uma bancada num terceiro encontro".

A UEFA e a FIFPro mostraram-se "muito preocupadas com este incidente racista inaceitável" e lamentaram que, "apesar dos anúncios feitos pelo 'speaker'" do estádio Giuseppe Meazza, em Milão, os cânticos racistas "não pararam".

As duas entidades salientaram que os cânticos racistas "são inaceitáveis e não têm lugar no futebol" e manifestaram total apoio para com as autoridades italianas de futebol "em qualquer medida adicional a ser tomada para combater o racismo nos estádios, para o qual o FIFPro e a UEFA têm uma política de tolerância zero."

O Inter foi punido com dois jogos à porta fechada, devido a cânticos racistas dos seus adeptos, que visaram o futebolista Kalidou Koulibaly, no duelo de quarta-feira com o Nápoles, anunciou na quinta-feira o órgão disciplinar da liga italiana.

Nessa partida, da 18.ª jornada da Serie A, em San Siro, o defesa-central senegalês foi 'alvo' dos adeptos do Inter de Milão e acabou expulso aos 81 minutos, com um duplo amarelo. A equipa da casa venceu o jogo, por 1-0, com o golo do triunfo a aparecer já em tempo de descontos.

O órgão disciplinar da liga italiana revelou ainda que decidiu manter a punição de dois jogos de suspensão de Kalidou Koulibaly, o primeiro pela expulsão e o segundo por ter "aplaudido ironicamente" a decisão do árbitro da partida.

Após os dois jogos à porta fechada, o Inter terá ainda, durante uma partida, que fechar o segundo anel de San Siro, local em que estão instalados os principais grupos de adeptos do clube.