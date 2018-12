Réveillon. Metro de Lisboa vai funcionar toda a noite… mas há restrições à festa no Terreiro do Paço

As linhas azul, verde e vermelha do Metro de Lisboa vão funcionar durante toda a madrugada de passagem de ano.

Na linha azul estarão abertas as estações da Reboleira, Amadora-Este, Pontinha, Colégio Militar-Luz, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa-Chiado, enquanto na linha verde irão funcionar as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda, Anjos, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré. Já na linha vermelha estarão abertas as estações de Moscavide, Oriente, Olivais, Chelas, Alameda e São Sebastião.

Quanto à estação do Terreiro do Paço (linha azul), esta encerrará às 18h30 do dia 31 de dezembro, reabrindo às 6h30 de 1 de janeiro, explicando o Metro de Lisboa, em comunicado, que o encerramento se deve às “festividades previstas para a noite de fim de ano na Praça do Comércio”.

Estas “festividades” serão o principal acontecimento da noite de passagem de ano lisboeta. Ou, pelo menos, o mais concorrido, o que aumenta significativamente o risco para a segurança pública. Por isso, o Ministério da Administração Interna autorizou esta sexta-feira a utilização de um sistema de videovigilância por parte da PSP na Praça do Comércio, por forma a “prevenir eventuais incidentes no local dos festejos”, explicou o Ministério em comunicado.

O sistema de videovigilância, que funcionará entre as 20h00 do dia 31 de dezembro e as 4h00 de 1 de janeiro, abrangerá, além da Praça do Comércio, toda a Avenida da Ribeira das Naus.