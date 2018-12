Explosão em autocarro turístico no Cairo faz pelo menos dois mortos e 12 feridos

Um autocarro turístico foi esta sexta-feira alvo de uma explosão, havendo registo de pelo menos dois mortos e 12 feridos, avançaram já as autoridades egípcias, citadas pela Associated Press.

A notícia começou a ser avançada no Twitter, com a polícia do país a avançar entretanto que se tratou de um engenho explosivo plantado à beira de uma estrada que conduz às pirâmides de Gizé, no sul da capital.

O Ministério do Interior diz que as duas vítimas mortais já confirmadas eram turistas do Vietname e que há ainda pelo menos 12 feridos.

[Em atualização]