Keizer. “Jogo difícil” mas “precisamos ganhar"

O treinador do Sporting espera um “jogo difícil” contra o Feirense para a Taça da Liga, mas “precisamos ganhar” para seguir em frente.

Marcel Keizer reconhece que as contas não estão fáceis – até porque dependem do resultado do outro jogo entre Marítimo e Estoril – mas reforça que “primeiro temos de vencer o nosso jogo, o que vai ser difícil, depois veremos o que se passa na outra partida”.

Em declarações à Sporting TV, o técnico leonino deixou elogios ao adversário deste sábado. “Estão a jogar bem, com bom contra-ataque e boa qualidade com a bola”.

O Sporting vem de uma derrota para a Liga. Keizer diz que “gostamos de ganhar sempre, quando perdemos queremos logo ganhar a seguir e queremos ganhar todos os jogos”.

Sobre os dois reforços já assegurados (Francisco Geraldes e Luiz Phellype), o técnico dos leões refere que “encaixam muito bem no grupo, precisam de se ajustar ao treinador e aos outros jogadores, mas têm boa energia”.

O Feirense – Sporting está marcado para sábado, às 19h45. Um empate na Feira qualifica o Feirense. O Sporting precisa de vencer e esperar que o Estoril não vença por mais golos de diferença no jogo com o Marítimo. O Feirense tem 6 pontos, Sporting e Estoril 3.

Bruno Gaspar voltou aos treinos, mas Renan fica de fora, a descansar, depois de sentir um "desconforto", mas estará apto para a próxima jornada da Liga.

Convocados:

Guarda-redes: Salin, Luís Maximiano e Diogo Sousa;

Defesas: Ristovski, Bruno Gaspar, Coates, André Pinto, Mathieu e Jefferson;

Médios: Gudelj, Petrovic, Miguel Luís, Bruno Fernandes e Acuña;

Avançados: Raphinha, Jovane Cabral, Mané, Diaby e Dost