D. Aves 1-1 Benfica

Seferovic coloca encarnados na fase final da Taça da Liga

28 dez, 2018 - 20:10

Voltaram as más exibições do Benfica, mas salvou-se o resultado. Aves merecia mais e melhor. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt.