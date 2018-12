João Queirós na linha de sucessão de Marcelo no Sporting

Com a saída de Marcelo do Sporting para a MLS, abre uma vaga no plantel leonino para o quarto central da equipa. O jovem de 20 anos João Queirós poderá ser o escolhido de Marcel Keizer para subir à equipa principal dos leões. João Aroso, antigo treinador do jovem central, aprovaria a aposta.

O central chegou esta temporada a Alvalade, vindo do Colónia, que representou na temporada passada. Formado no Braga, representou a equipa B minhota numa ocasião, orientado por João Aroso, que atesta a qualidade do defesa, em declarações a Bola Branca:

"O Sporting tem dois centrais de grande nível e o André Pinto é a terceira opção. Se o João Queirós tiver opção de trabalhar regularmente e ir jogando nos sub-23, poderá ter oportunidade de ser o quarto central da equipa, que é o trajeto normal dos clubes com equipas B e sub-23".

Internacional pela equipa sub-21 portuguesa, João Queirós soma oito partidas na equipa sub-23 dos leões e João Aroso destaca os pontos fortes do central:

"É um central muito rápido, o que é sempre importante para uma equipa grande e tem uma qualidade de passe longo assinalável. É canhoto, o que é menos frequente de encontrar e poderá ser um fator que faça Keizer olhar com bons olhos para esta opção".