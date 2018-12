FC Porto empresta Inácio a clube da segunda divisão brasileira

O lateral esquerdo Inácio foi emprestado pelo FC Porto ao Guarani, do segundo escalão brasileiro.

Sem espaço na equipa principal e na equipa B dos dragões, Inácio regressa ao Brasil, depois de duas temporadas em Portugal, onde realizou um total de 39 jogos pela equipa B dos dragões, e um jogo pela equipa principal, para a Taça da Liga.

Esta época, o defesa de 22 anos somou apenas dois jogos pela equipa B do FC Porto.

Inácio chegou a Portugal vindo do São Paulo no negócio que viu Maicon rumar no sentido contrário.