Árabes garantem que Rui Vitória vai trocar Benfica pelo Al-Nassr

O jornal digital do Médio Oriente "Kooora" avança que Rui Vitória chegou a acordo com o Al-Nassr para assumir o comando da equipa nos próximos dias.

De acordo com a publicação, o emblema da Arábia Saudita já chegou a acordo com o Benfica e continua interessado na contratação de Jonas.

O Al-Nassr é atualmente segundo classificado do campeonato, atrás do líder Al Hilal, de Jorge Jesus, e tem sido orientado interinamente por Hélder Cristóvão, antigo treinador da equipa B das águias, depois do despedimento do uruguaio Daniel Carreño.

Recorde-se que Rui Vitória chegou a estar na porta de saída da Luz esta temporada devido a maus resultados, mas recebeu voto de confiança do presidente Luís Filipe Vieira.

As águias seguem atualmente em segundo lugar do campeonato e numa série de sete vitórias consecutivas.