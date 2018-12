Rotativas com mais de 200 anos ainda trabalham em Manteigas

É num armazém, na vila de Manteigas que encontramos as máquinas e os caracteres, as zincogravuras, com a base toda em zinco ou em madeira, estas últimas mais antigas. Pré-impressão, impressão, acabamentos, todas as fases da impressão plasmadas em diversas máquinas que José Manuel, literalmente, se diverte a utilizar. José Manuel Direito está sempre bem disposto e trabalho não lhe falta.

José Manuel Direito, 68 anos, é o proprietário de uma tipografia à moda antiga. Com a extinção de diversas tipografias pelo distrito da Guarda, Direito, 68 anos, que entrou para o mundo do grafismo aos 24 anos, foi adquirindo equipamentos gráficos, além dos que já tinha na então designada Tipografia Comercial do Zêzere, Lda, com sede em Manteigas. Hoje, a sua firma tem apenas um funcionário que é também o proprietário e que dá nome à empresa: José Direito Unipessoal, Lda.

O fascínio por esta arte salta-lhe pelos olhos. Desde logo, pelo vocabulário antigo, desconhecido por quem não viveu tempos mais remotos. É assim que nos apresenta a picotadeira, a vincadeira, a agrafadeira, a prensa, a máquina de intercalar, a guilhotina e as imponentes máquinas manuais e semiautomáticas de Impressão de marcas alemãs, como as famosas Heidelberg, luzidias e em bom estado de conservação

“Pena é que ninguém, em Manteigas ou na região, se interesse a fazer um museu. Aconteceu o mesmo com os têxteis: fecharam as fábricas e ninguém se interessa pelo espólio que ainda existe por aí perdido. Eu tenho lutado para que houvesse várias salas de exposição ou museu. Guardei isto para memória. Está aqui uma máquina de impressão Astra, do final do início do séc. XX, que veio do Notícias de Gouveia. É pena isto ir para a sucata. É preferível ficar em exposição. Ao menos que estas máquinas pudessem ficar para memória futura”, diz à Renascença.

Mas haverá trabalho para José, ali escondido no pleno Vale Glaciar do Zêzere? “Ainda funciona, isto”, assegura o homem que trabalha nas artes gráficas há 44 anos. “Faço impressões, estou só eu a trabalhar, vou trabalhando para os hospitais. Como fecharam muitas tipografias, trabalho para os Hospitais da Universidade de Coimbra, para o IPO, para o Hospital de Castelo Branco e também para o da Guarda. São pastas de arquivo, impressos correntes de enfermagem, carimbos...”, conta, acrescentando que também trabalha no computador: “Antigamente, era tudo composto à mão. Agora, já passou para o computador, mas os acabamentos são manuais."