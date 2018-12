Manta Santos pede "exibição de raça" para alcançar a "final four" da Taça da Liga

Nuno Manta Santos quer que o Feirense faça uma "exibição de raça" frente ao Sporting para garantir a presença histórica na "final four" da Taça da Liga. Para o conseguir, os fogaceiros apenas precisam de um empate caseiro frente aos leões, este sábado.

Em antevisão da partida, o treinador da equipa de Santa Maria da Feira relaciona os maus resultados recentes da equipa para pedir força e empenho para a Taça da Liga:

"Temos de dar mais para obter melhores resultados. O campeonato é a nossa prioridade, mas neste jogo com o Sporting podemos festejar um feito único na Taça da Liga. Estar nos quatro finalistas seria um motivo de orgulho e um prémio para quem tão bons resultados tem conseguido nesta prova. Precisamos de repetir as exibições de raça que mostrámos na época passada na altura das decisões".

O Feirense venceu o Estoril e o Marítimo e chega à última jornada na liderança do grupo D, com mais três pontos do que o Sporting: "As vitórias com o Estoril e Marítimo, fruto de reviravoltas, mostram o espírito que temos de ter amanhã. Mais do que falar, agora temos de começar a fazer. É obrigatório começarmos a somar melhores resultados".

Apesar do sonho com a "final four", Manta Santos reconhece o poderio do Sporting de Marcel Keizer:

"O Sporting ganhou outra alma nos últimos tempos. É certo que perdeu em Guimarães, mas nos sete jogos anteriores tinha feito 30 golos. Isso diz tudo da capacidade ofensiva e coletiva da equipa. É um candidato a ganhar todas as provas em que está e quererá retificar o último desaire com a passagem à 'final four'".

O Feirense-Sporting está marcado para este sábado, às 19h45, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira. O jogo terá acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.