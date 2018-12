Morreu o escritor israelita Amos Oz

A informação foi avançada pela escrita do escritor através da rede social Twitter. "Para aqueles que o amam, obrigado", escreveu Fania Oz-Salzberger. O romancista sofria de cancro, doença que o vitimou.

Nascido em Jerusalém em 1939, Oz é autor de um extensa obra, incluindo vários romances, ensaios e críticas desde os anos 60. O seu livro mais conhecido é o romance autobiográfico "Rimas da vida e morte", considerado por muitos uma obra-prima.

"Meu Michael" (1973), "A caixa preta" (1988), "Conhecer uma mulher" (1991), "Pantera no porão' (1997) e "O mesmo mar" (2002) sou outros dos livros mais conhecidos do autor. O último livro de Oz publicado em Portugal intitula-se "Caros Fanáticos Fé, Fanatismo e Convivência no Século XXI".

Eterno candidato ao Nobel, Oz recebeu vários galardões, enter os quais distinguem-se o Prémio Príncipe das Astúrias, em 2007, o Legião de França, em 1997, o Prémio Goethe, em 2005 e o Heinrich Heine, em 2008.

Filho de uma família de origem russa e polonesa, Amos mudou seu último nome em 1954, de Klausner para Oz, uma palavra hebraica que significa "força, coragem".