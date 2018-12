2018 em Portugal pela lente (descalibrada) das redes sociais

Ricardo Fortunato (RF): Daniela, enquanto gestora de redes tens de estar sempre de olho nestes cantos mágicos da internet, a verdadeira cadeira de sonho. Que momento/publicação de 2018 eleges como bom exemplo das redes a mudar vidas? Daniela Espírito Santo (DES): Não lhe chamaria cadeira de sonho, até porque este foi o ano em que algumas "gaffes" de redes sociais deram que falar e trouxeram muitas dores de cabeça a quem tem de as gerir (que o diga o Wuant e o Jonas…). Mas é certamente uma posição interessante para analisar a Internet - e atualizar o arquivo de memes. Este ano foi pejado de ondas, apesar de a parte da “solidariedade” ter deixado um pouco a desejar… Assim de repente, lembro-me da verdadeira manifestação de solidariedade pelo Jubas, a mascote do Sporting, que foi multada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. A hashtag #FreeJubas prendeu a atenção de muitos internautas portugueses (e não só) durante algum tempo e deu origem a algumas homenagens engraçadas. Alguém se lembra deste vídeo?

Já que falamos em futebol, este foi um ano particularmente movimentado nessa área… E a internet não perdoou alguns dos principais protagonistas do futebol nacional. O ataque a Alcochete e a “novela” Bruno de Carvalho, o adeus emocionado de Jorge Jesus (com direito a fado!), o e-Toupeira e até o novo visual do Herrera foram tudo assuntos badalados. Qual foi o teu preferido? RF: O #FreeJubas foi bonito, até diria que foi para isto que a internet foi inventada se não tivesse sido inventada pelo Exército americano. Não, isto é mesmo para andarmos aos tabefes. Dou-te alguns números, para parecer que pesquisei alguma coisa. Os vídeos portugueses do Youtube mais vistos em Portugal foram: 1. D4rkFrame com música de apoio à seleção - paródia à música da Blaya “Faz gostoso” (6 milhões)



2. Shawn Mendes com a música da Federação Portuguesa de Futebol (4 milhões)

3. Cláudia Pascoal “O Jardim” no festival da canção (3 milhões)



E uma menção honrosa para a música de Natal da RFM, que atingiu quase 2 milhões e meio de visualizações em menos de um mês (!)

Se somarmos a isto a “Faz gostoso”, que é a música de origem nacional mais ouvida no Spotify em Portugal este ano, parece-me seguro dizer que seleção+twerking=fórmula vencedora. Já o vídeo mais visto nas redes da Renascença é do pequeno jovem açoriano que venceu uma competição internacional de ginástica:



O que mostra que ainda gostamos de uma boa história, sobretudo se envolver um português pequeno (em tamanho) a ser o maior algures. Já o segundo vídeo da Renascença mais visto este ano tem Marcelo no palco do Rock in Rio a cantar a “minha casinha” com os Xutos e Pontapés - portanto, confere.

Uma “Casinha” para Zé Pedro (e sim, Marcelo cantou)

Uma publicação deliberadamente falsa, de acordo com o próprio autor; face aos desmentidos, largou um 'ahah, era para ver se estavam atentos'... DES: Pois é, mas olha que não foi só o Bloco de Esquerda que sofreu na pele com o problema das "fake news". Também Sócrates foi acusado de ser amigo da nova Procuradora-Geral da República… pelo PSD de Serpa. E no campo do que é fake, também houve quem partilhasse uma fotografia de uma mulher a dormir na rua como se de Lisboa se tratasse quando, afinal, a foto (verdadeira) foi tirada em França…Uma foto que, de resto, já deu a volta ao mundo. A mulher retratada, segundo a Internet, já dormiu ao relento com uma criança em lugares como Yorkshire, Dublin, Sicília… Diria que, hoje em dia, se queremos navegar na internet sem cair em armadilhas, temos de ter habilidades ao nível de um hacker. Concordas?

Foi o hacker RF: Diria que sim. Até porque algumas das gaffes do ano bem parecem ter carimbo de "hackers"... ou nem tanto. Um exemplo: a conta oficial de Jonas fez um “gosto” num comentário a pedir a demissão do treinador Rui Vitória - o futebolista do Benfica culpou um hacker.

E a conta oficial da SIC Notícias chamou parasita ao youtuber Wuant com a sua própria conta. "Se calhar não devias ter publicado isso"

DES: Madalena Menezes ficou famosa por ter feito um vídeo em direto do Hospital de Santa Maria a mostrar que o seu sorriso é a sua “doença”. “É triste estar doente”, disse ela, mas… “temos pena”.

O David Carreira também teve um pequeno problema com as "autoridades cibernáuticas" ao imitar o Drake num “Kiki Challenge” que deixou a PSP com os cabelos em pé…

“Kiki challenge” já fez vítimas. David Carreira vai ser multado?

No final, no entanto, tudo acabou bem e até a PSP alinhou na brincadeira.

O que não acabou bem foi a Eurovisão… pelo menos para os organizadores. Depois de ter dado nas vistas com Salvador Sobral, Portugal recebeu o festival no Altice Arena e ficou em primeiro… a contar do fim.

RF: Já Paulo Dentinho não se coibiu de comentar o caso Mayorga/Cristiano Ronaldo e acabou por deixar o lugar de diretor de informação da RTP por causa disso.

Diploma à primeira vista DES: Tem de ir para o programa “Casados à Primeira Vista”, cujo neuropsicólogo se apresentou indevidamente como especialista durante o ano de estágio. A Renascença desvendou tudo isso numa série de belas reportagens que vale a pena recuperar, nem que seja para falarmos de coaching! "Não é possível fazer matching de pessoas, é uma aldrabice" RF: Foi uma publicação que gerou muita discussão no Facebook da Renascença.

Onde estiveste a minha vida toda? RF: Para acabar com uma nota positiva, aconselho instant follow à conta de Twitter do Cinema São Jorge.

DES: E eu aconselho seguir o Herman José no Instagram...

E os últimos cartuchos, que não tarda é 2019 DES: Até ao lavar dos cestos é vindima, certo? Então aposto nos coletes amarelos como a maior manifestação que não foi… mesmo ao fechar do (p)ano. Estou a esgotar o stock de provérbios, mas, neste caso, a montanha parece ter mesmo parido um rato (será que ainda podemos usar esta expressão sem sermos admoestados pela PETA ou pelo PAN?) Foram poucos os que saíram à rua em Portugal dos milhares que se esperavam. Dos que o fizeram por cá, inspirados no fenómeno francês, alguns também desafiaram as recomendações dos amigos dos animais e queixaram-se de estarem a fazer “figura de urso”...