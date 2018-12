Sem dinheiro para o muro, Trump ameaça encerrar "totalmente" fronteira com o México

“Seremos forçados a fechar totalmente a fronteira sul se os democratas obstrucionistas não nos derem dinheiro para acabar o muro e mudaram as ridículas leis de imigração que infelizmente vigoram no nosso país”, escreveu o Presidente norte-americano, esta sexta-feira, no Twitter.

Donald Trump ameaça fechar a fronteira com o México se o Congresso norte-americano não aprovar o financiamento do muro nessa mesma fronteira.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump ameaça fechar permanentemente a fronteira entre os Estados Unidos e o México. No final de novembro, o mesmo aviso tinha sido feito no Twitter, depois das tropas norte-americanas terem usado gás lacrimogéneo para dispersar requerentes de asilo na passagem de Tijuana para San Diego. A fronteira chegou a estar encerrada temporariamente .

No dia de Natal, o Presidente dos EUA avisou que a paralisação vai continuar até que o financiamento do muro seja aprovado.

A construção de um muro na fronteira com o México é uma das promessas de campanha de Donald Trump, mas conta com a oposição democrata que tem maioria na Câmara dos Representantes.

A publicação surge depois de, na última noite, as duas câmaras do Congresso se terem reunido por alguns minutos para tentar acabar com a paralisação parcial na administração federal norte-americana.

Nessa altura, a fronteira chegou a estar temporariamente encerrada. E desta vez, pode Trump executar o novo aviso?

Efetivamente, um Presidente norte-americano pode fechar uma fronteira. Os exemplos são raros, mas existem, nomeadamente após os atentados de 11 de setembro de 2001, quando o então chefe de Estado, George W. Bush, ordenou o encerramento parcial das fronteiras com o México e com o Canadá e requereu que todas as pessoas e veículos fossem inspecionados à entrada em solo americano.

Contudo, o encerramento permanente levanta várias questões. Uma delas é o conflito com as leis de asilo e de imigração norte-americanas, segundo as quais qualquer pessoa que entre no país, seja de que forma for, tem o direito de ser ouvida sobre os motivos que a levam a pedir asilo.

Somam-se ainda questões económicas, relacionadas com as importações e exportações, cujas consequências são difíceis de prever.

Em 2011, investigadores da Universidade do Sul da Califórnia fizeram uma simulação para determinar o impacto de fechar as fronteiras dos EUA com o México e o Canadá durante o ano. Os resultados do estudo demonstraram que tal medida levaria uma redução de 48% tanto do PIB como do emprego nos EUA.