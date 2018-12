Rui Lima recorda único empate do Aves frente ao Benfica. "Foi um jogo totalmente aberto"

Benfica e Desportivo das Aves disputam, esta sexta-feira, um lugar na "final four" da Taça da Liga e o histórico favorece claramente as águias. Em 14 partidas disputadas, o Aves nunca venceu: 13 vitórias para o Benfica e um empate.

Titular no único empate, por 4-4, entre os dois emblemas, na última jornada do campeonato 2000/01, foi Rui Lima. Hoje, com 40 anos, ainda ao serviço do Salgueiros, recordou em Bola Branca um jogo tenso, com invasões de campo à mistura.

"Era a última jornada e já não havia nada em disputa para as duas equipas e por isso foi um jogo totalmente aberto. Para nós, jogar contra um grande era sempre um motivo de grande motivação e já goleavamos por 3-0 aos 25 minutos. Se bem me lembro, até houve tensão e invasão de campo dos adeptos para pedir explicações".

As águias empataram na Vila das Aves com um golo de André Neles, aos 89 minutos. Benfica terminou a temporada no 6º lugar e o Desportivo das Aves foi despromovido ao segundo escalão. Recorde os golos da partida: