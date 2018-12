Regresso de Fábio Cardoso ao Benfica "não surpreende"

Fábio Cardoso pode estar perto de regressar ao Benfica, segundo avança a imprensa nacional esta sexta-feira. O interesse das águias não surpreende Hélder Lopes, que se cruzou com o central do Santa Clara no Paços de Ferreira.

Em declarações a Bola Branca, o atual defesa do AEK de Atenas deixa grandes elogios ao ex-companheiro que acredita ter qualidade para vingar na Luz:

"Desde cedo que mostrou que teria um grande futuro pela frente. Quando chegou ao Paços via-se que tinha uma boa leitura de jogo, era forte e bom tecnicamente. Estar associado ao Benfica não me surpreende, até porque conhece bem a casa e está adaptado à grandeza do clube".

Formado no Seixal, o Benfica continua a ter 50% do passe do central que representa o Santa Clara. Depois de ter deixado o Benfica em definitivo, em 2016, Fábio Cardoso representou o Vitória de Setúbal e o Glasgow Rangers.

Esta época, ao serviço do Santa Clara, Fábio Cardoso soma 14 jogos e quatro golos apontados.